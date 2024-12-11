СК возбудил уголовное дело по факту похищения школьницы в тюменском селе

Около школы в Княжево неизвестные насильно усадили подростка к себе в машину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения 13-летней школьницы. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы надзорного ведомства по Тюменской области. Известно, что преступление было совершено днем 30 января на территории местного села Княжево. Семиклассницу затолкали в автомобиль, а затем увезли. Согласно предварительным данным, ребенка хотят насильно выдать замуж. На обнародованной видеозаписи с камеры уличного наблюдения показано, что некий мужчина берет девочку "под локоть", затем сажает на заднее сидение транспортного средства. Далее машина уехала.

30 января несовершеннолетняя девочка была увезена на Kia Rio темного цвета с государственным номером, на котором есть цифры 290. В автомобиле находились двое неустановленных лиц - водитель и пассажир. пресс-служба СК РФ по региону

Авторы Telegram-канала SHOT объяснили, что накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили девочку возле школы. Затем злоумышленники увезли ребенка в неизвестном направлении. Очевидцы сразу же сообщили о произошедшем директору образовательного учреждения, которая вызвала полицию. Свидетели событий уточнили, что машина дежурила у школы с 08 до 14 часов утра. Подруги подростка рассказали, что ранее школьница познакомилась в социальных сетях каким-то юношей. Вскоре девочка начала жаловаться на то, что он её сталкерит. По предварительной информации, киднепперами могут оказаться члены цыганской диаспоры из Тюменского района. В настоящее время местоположение похищенной устанавливается.

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Фото и видео: Следственный комитет России