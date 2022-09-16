СК возбудил дело после обстрелов Донецка, где пострадали два человека

Ведется дело по части 1 статье 356 УК РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрелов города Донецка, где пострадали два человека. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что виновными за ситуацию в Кировском районе считаются военнослужащие 68-й егерской бригады Вооруженных сил Украины. Из-за их действий двое мирных жителей получили травмы и ранения различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 УК РФ (за жестокое обращение с гражданским населением, использование в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения боя). пресс-служба СК РФ

СК РФ: Муж убитой на прогулке с собакой женщины в Новой Москве задержан.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России