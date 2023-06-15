СК возбудил дело после гибели женщины при падении строительного крана в Новосибирске

Пострадавших в инциденте нет, повреждено несколько автомобилей.

Российские следователи по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели женщины при падении башенного крана на строительной площадке, расположенного на территории жилого комплекса в Новосибирске. Известно, что погибшая работала крановщицей. Расследованием трагедии занимаются представители СК РФ по Октябрьского району города Специалисты заметили, что по предварительным данным, утром в четверг 15 июня произошло обрушение грузоподъемного крана. Сотрудник прокуратуры Октябрьского района выехал на место происшествия. Он занимается координацией работы правоохранительных органов и аварийных служб. Напомним, что в пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили журналистам, что кран упал на припаркованные автомобили. В пресс-службе областного министерства по здравоохранению заметили, что других пострадавших из-за падения крана нет. Однако по информации от полиции, повреждения получили восемь транспортных средств.

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Фото: Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

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