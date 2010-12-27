Правоохранители задержали 11 подозреваемых.

В среду, 25 сентября, петербургский СК возбудил 12 уголовных дел после мошенничества в медцентрах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, 13 июля на личный прием к Александру Бастрыкину обратились две горожанки, которые утверждали, что сотрудники клиники "Верба" поставили им несуществующие диагнозы. Для эффективного "лечения" петербурженкам необходимо было оформить кредит на 125 тысяч рублей. Женщины отказались от услуг этого учреждения. Позже они узнали, что медики активно подписывают соответствующие договора с пенсионерами. Работники "Вербы" приглашают пожилых людей в центр под различными предлогами. Следователи выяснили, что от действий преступной группировки в Петербурге пострадало не менее 200 человек.

СК выяснил, что в Северной столице по данной схеме работает четыре организованные преступные группы. У организаций один и тот же руководитель. В поддельных медицинских клиниках "АнгелМед" (ООО "Ангелмед-Лесная"), центр "Роял Клиник" (ООО "Центр Косметики"), центр "Верба" (ООО "Верба") и центр "Ювента" (ООО "Гермес") прошли обыски.

Правоохранители задержали 11 подозреваемых.

Ранее мы сообщали о том, что Памфилова раскритиковала работу петербургского избиркома.

Фото:pixabay