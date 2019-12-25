СК расследует атаку украинского беспилотника на жилой дом в Красногорске

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в Подмосковье.

Российский Следственный комитет ведет уголовное дело из-за атаки украинского беспилотника по жилому дому в Красногорске Московской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства по региону. Известно, что пострадавшими в результате инцидента с вражеским дроном стали двое местных жителей. Из жилого здания удалось эвакуировать около сотни человек, включая 30 несовершеннолетних граждан.

Следственный комитет РФ установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

В собственном Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев пояснил, что с 5:20 часов утра 24 июня все эвакуированные жители из первого дома по улице Народного Ополчения начали возвращаться в квартиры. На время эвакуации властями был организован пункт временного размещения людей с питанием и дежурством медицинского персонала. Дополнительно всем желающим было предложено размещение в гостинице. В результате атаки БПЛА киевского режима в здании выгорела одна квартира на 17 этаже, соседние помещения не пострадали. На объекте повреждены фасад и остекление балконов 16 и 17 этажей.

Обязательно поможем людям со всеми необходимыми справками и документами. Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник раскрыл сведения о состоянии пострадавших. По его информации, мужчина получил помощь врачей, поле чего отказался от госпитализации. Беременная женщина сейчас находится в перинатальном центре, однако угрозы для нее и ребенка нет. Сегодня пациентке врачи проведут дополнительно полное обследование.

Гладков поручил представить к наградам раненных при атаке дрона ВСУ медиков.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE