СК проверяет аварийную посадку Boeing 737 в Норильске

Лайнер следовал по маршруту "Домодедово-Норильск".

Красноярский следственный отдел на транспорте заинтересовался аварийной посадкой Boeing 737 в Норильске. Специалисты начали проверку по этому факту. Она может занять до 30 дней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского следственного управления на транспорте (СУТ) Следственного комитета РФ.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании NordStar следовал по маршруту "Домодедово-Норильск". Во время посадки сработал датчик выпуска закрылков, из-за чего пилотам пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Норильска. В этот момент на борту находились семь членов экипажа и 178 пассажиров, в числе которых 26 детей. В результате случившегося никто не пострадал. Обратный рейс в Москву был перенесен на два часа. Пассажиры вылетят резервными бортом.

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