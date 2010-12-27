СК "Дальпитерстрой" принудили выплатить 7,3 млн рублей за несданные квартиры

Судебные приставы Межрайонного отдела взыскали с компании "Дальпитерстрой" 7,3 миллионов в пользу 13 дольщиков, квартиры которых не сдали.

В службу судебный приставов Петербурга в течение недели поступили исполнительные листы на взыскание денег со строительной компании "Дальпитерстрой". 13 горожан требовали деньги с застройщика за то, что их квартиры были сданы.

Строителей предупредили о возбуждении против них производств и обо всех последствиях, к которым это может привести. Копания не предпринимала действий к погашению долга. А приставы при проверке нашли на расчетном счету застройщика нужную сумму. В результате все деньги были списаны и переданы заявителям в полной мере. Самая большая компенсация составила миллион рублей. А самая маленькая – 89 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП.