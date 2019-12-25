СКА обыграл "Куньлунь" в матче КХЛ, одержав девятую победу подряд

Петербургская команда стала лидером лидеры в таблице Западной конференции.

В четверг, 22 сентября, СКА вышел победителем из очередного матча регулярного чемпионата КХЛ. Соперниками армейцев стали игроки ХК "Куньлунь" из КНР. Прошедшая в Мытищах игра закончилась со счётом 6:3, сообщила пресс-служба СКА.

Игроки петербургской команды отличились результативными бросками – шайбы в ворота загнал Дмитрий Яшкин, Марат Хуснутдинов, Захар Бардаков, Валентин Зыков, Александр Волков и Никита Комаров. Со стороны "Куньлуня" отличились Кайл Вуд, Гарет Хант и Дмитрий Костенко.

Благодаря девятой победе подряд, армейцы заняли первую строчку в таблице Западной конференции с 18-ю очками. За сезон 2022/23 на счету у команды нет ни одного поражения.

Следующий матч СКА пройдёт в Петербурге 24 сентября с "Динамо".

Ранее СКА обыграл "Северсталь" по буллитам.

Фото: СКА