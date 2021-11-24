Рязанский депутат призвал расстреливать покупателей справок о вакцинации

Владимир Сидоров объяснил жесткую позицию по нарушителям.

Рязанский депутат призвал расстреливать покупателей и продавцов справок о коронавирусной вакцинации. Такое мнение высказал во время областного заседания парламента представитель "ЕР" Владимир Сидоров. Сам политик позже уточнил, что его эмоциональная речь связана с тем, что супруга скончалась от заражения ковидом. Депутат сам болел на протяжении месяца. При этом он не собирается отказываться от жесткой позиции в отношении граждан, которые нарушают "антиковидное" законодательство России.

Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал… я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать! Другого выбора у нас с вами нет. Владимир Сидоров, рязанский политик

Напомним, что Владимир Сидоров является депутатом Рязанской областной думы с марта 2005 года. Он стал председателем местного ЗакСа с апреля 2021 года. Политик имеет орден "Слава нации" первой степени от благотворительного движения "Добрые люди мира", орденом Святого благоверного князя Даниила Московского, ордена Почета и Дружбы.

Комиссия ЗакСа Петербурга со второго раза согласилась продлить онлайн-слушания на 2022 год.

Фото и видео: ВК/Денис Сидоров, Иван Рязанцев