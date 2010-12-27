На Октябрьской набережной прохожий без причины выстрелил в петербуржца

Пострадавший находится в больнице в средней степени тяжести.

В ночь на 1 марта из Невского района в больницу в состоянии средней тяжести с непроникающим пулевым ранением доставили мужчину. Об этом сообщает Главк МВД по Петербургу.

Потерпевший пострадал от неизвестного около кафе на Октябрьской набережной. По его словам, он просто стоял на улице и, когда мимо него проходила компания, один из молодых людей вытащил оружие и выстрелил несколько раз в него.

На месте происшествия полиция смогла задержать трех граждан в возрасте 21,29 и 33 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выясняется, кто именно выстрелил в петербуржца.

Фото: Piter.TV