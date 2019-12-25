Рябовское шоссе отремонтируют за 95 млн рублей

Обновят не только покрытие проезжей части, но и тротуаров.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали детали ремонта на Рябовском шоссе. Стоимость работ составил 95,4 млн рублей.

Работы стартуют 11-го июня и завершатся в середине июля 2021 года. Подрядчик АО "ВАД" заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, при необходимости заменит бортовые камни, а затем восстановит благоустройство. В общей сложности ремонт затронет участок протяженностью 2,5 км – от Сосновского проспекта до КАД. Адрес участвует в национальном проекте "Безопасные качественные дороги".

В области Рябовское шоссе продолжает "Дорога жизни".

Фото: Piter.TV