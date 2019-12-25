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Рябовское шоссе отремонтируют за 95 млн рублей
Сегодня, 11:49
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Рябовское шоссе отремонтируют за 95 млн рублей

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Обновят не только покрытие проезжей части, но и тротуаров.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали детали ремонта на Рябовском шоссе. Стоимость работ составил 95,4 млн рублей. 

Работы стартуют 11-го июня и завершатся в середине июля 2021 года. Подрядчик АО "ВАД" заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, при необходимости заменит бортовые камни, а затем восстановит благоустройство. В общей сложности ремонт затронет участок протяженностью 2,5 км – от Сосновского проспекта до КАД. Адрес участвует в национальном проекте "Безопасные качественные дороги". 

В области Рябовское шоссе продолжает "Дорога жизни". 

Фото: Piter.TV

Теги: дорожные работы, ремонт, рябовское шоссе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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