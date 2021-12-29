Рябков: военные специалисты предложили Путину варианты по ситуации вокруг Украины

Необходимо дать шанс дипломатии, прежде чем подключать военную силу, уверены в МИД РФ.

Военные специалисты предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины. Об этом в интервью телевизионному каналу RTVI сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

По мнению замминистра, необходимо дать шанс дипломатии, прежде чем подключать военную силу.

Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Он отметил, Москва не позволит Западу возложить на Россию ответственность за возможные провокации вокруг соседнего государства.

Ранее в МИД России заверили Вашингтон в отсутствии у Кремля планов по нападению на Украину.

Видео: YouTube / RTVI Развлечения