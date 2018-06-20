В 2018 году Русский музей посетили более двух миллионов человек

За год в музее было представлено почти сто выставок.

Русский музей в Петербурге за 2018 год посетили более двух миллионов человек. За год в музее было представлено почти сто выставок, на которых посетители могли увидеть более пяти тысяч произведений искусства. Об этом сообщил канал "Санкт-Петербург" со ссылкой на директора музея Владимира Гусева.

Директор Русского музея также рассказал, какие выставки будут представлены в 2019 году. В Михайловском будет крупная выставка к 200-летию открытия Антарктиды, летом пройдет выставка в честь 150-летия Константина Сомова.

На сегодняшний день в коллекции Русского музея находятся более 420 тысяч экспонатов.

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Фото: Piter.TV