Русский музей удивил петербуржцев "хип-хоп маршрутом"

Авторами нового аудиогида стали певец Михаил Феничев и композитор Рома Скотч.

В Русском музее теперь о работах художников-авангардистов рассказывают под биты хип-хопа. Тематический аудиогид записали в рамках совместного эксперимента с музыкантом Ромой Скотчем и поэтом Михаилом Феничевым. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Фактически в коллаборации с музеем дует записал настоящий хип-хоп альбом. В него вошли треки о самых известных художников начала 20 века и их лучших работах. Текстовки писались на основе биографий великих артистов и культурологических материалов, посвящённых русскому авангарду. Каждая запись представляет собой полноценную композицию длиной от трёх до пяти минут.

Наша задача была не интерпретировать, а дать современный глас на действительность заместитель генерального директора Русского музея по развитию просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

К слову, эта акция, по сути, безвременная. Песни уже сохранены на популярных платформах, поэтому погрузиться в мир авангарда и хип-хопа можно в любое удобное время в корпусе Бенуа Русского музея.

Фото: Piter.TV