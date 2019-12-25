Русский музей будет проводить онлайн-экскурсии по Летнему саду

Прямой эфир будет проходить в Instagram.

Руководство Русского музея решило возобновить экскурсии по Летнему саду, однако они будут проходить в формате онлайн. Информация об этом появилась на сайте музея "ВКонтакте".

Первая экскурсия пройдет завтра, 23 сентября, в 10:00. Ее назвали "Кому "улыбается сова" из серии "Круговорот суток". Ее проведет заведующая экскурсионным отделом Сектора комплекса "Летний сад - Летний дворец- Домик Петра I" Марина Гогулина.

Прогуляться по Летнему саду можно будет в эфире Русского музея в Instagram.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реконструкцию Сада Бенуа в Петербурге перенесли на 2021 год.

Фото: Википедия