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Русский ученый предложил заряжать телефоны от человеческого тела
Сегодня, 14:55
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Butenko
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Русский ученый предложил заряжать телефоны от человеческого тела

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Инженер Валерий Спиридонов считает, что от человеческого тела можно заряжать серьезные гаджеты.

В будущем энергия человеческого тела может стать главным ресурсом для зарядки телефонов и других гаджетов. Такое мнение в интервью "РИА НОВОСТИ" высказал инженер Валерий Спиридонов. По его словам, наш организм вырабатывает достаточно энергии, чтобы питать ею даже самые сложные устройства. Такой метод неизбежно станет актуальным, когда Земля столкнется с проблемами перенаселения и дефицита энергии.

По мнению ученого, инженеры должны научиться перерабатывать тепловую и кинетическую энергию человеческих тел. В данный момент изучением таких возможностей занимается отдельное направление науки - электрофизиология.

По мнению Спиридонова, для зарядки телефона достаточно энергии, которую человек вырабатывает при спокойной хотьбе. Однако, пока что не существует оборудования, способного снять этот заряд и направить его в гаджет.

 
 
Теги: валерий спиридонов , гаджеты , наука , новости науки
Категории: Новости России

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