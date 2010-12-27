Русский ученый предложил заряжать телефоны от человеческого тела

Инженер Валерий Спиридонов считает, что от человеческого тела можно заряжать серьезные гаджеты.

В будущем энергия человеческого тела может стать главным ресурсом для зарядки телефонов и других гаджетов. Такое мнение в интервью "РИА НОВОСТИ" высказал инженер Валерий Спиридонов. По его словам, наш организм вырабатывает достаточно энергии, чтобы питать ею даже самые сложные устройства. Такой метод неизбежно станет актуальным, когда Земля столкнется с проблемами перенаселения и дефицита энергии.

По мнению ученого, инженеры должны научиться перерабатывать тепловую и кинетическую энергию человеческих тел. В данный момент изучением таких возможностей занимается отдельное направление науки - электрофизиология.

По мнению Спиридонова, для зарядки телефона достаточно энергии, которую человек вырабатывает при спокойной хотьбе. Однако, пока что не существует оборудования, способного снять этот заряд и направить его в гаджет.