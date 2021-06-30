Тихвин покинет Ганзейский союз

В мае 2022 года в Германии состоятся ежегодные международные Ганзейские дни. Российские и белорусские города были отстранены от участия.

Власти Тихвина приняли решение выйти из международного Ганзейского союза. Причиной стало отстранение российских городов от всех видов деятельности и контактов с организацией. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тихвина.

В мае 2022 года в Германии состоятся ежегодные международные Ганзейские дни. Российские и белорусские города были отстранены от участия.

Тихвин может вернуться в Ганзейский союз, если руководство организации извинится и будет выстраивать отношения на принципах равенства.

В 1980 году в Ганзейский союз вошли города, которые исторически связаны с Ганзой – средневековым объединением купцов и вольных торговых городов Северной Европы.

Фото: ВКонтакте / Администрация Тихвинского района