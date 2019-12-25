На торги выставили рукопись Цветаевой и письмо Ахматовой

Рукопись продают за 1 млн рублей, письмо – за 100 тысяч рублей.

Рукопись Марины Цветаевой и письмо Анны Ахматовой продают на аукционе. Об этом сообщается на сайте московского аукционного дома "Литфонд".

На торги выставили пять стихотворений Цветаевой из цикла "Любви старинные туманы", которые датируются августом 1917 года. В тексте есть небольшие пунктуационные разночтения с каноническим текстом. Скорее всего, Цветаева написала рукопись после 1917 года для публикации в одном из эмигрантских изданий. Предположительно, дата "Август 1917 года" говорит лишь о времени рождения цикла. Начальная цена рукописи составляет 1 млн рублей.

Письмо Анны Ахматовой адресовано Владимиру Бонч-Бруевичу. Поэтесса написала его 21 июля 1926 года. В нем она говорит о намерении передать свои работы в Государственный Литературный музей "в ввиду трудностей, связанных с его хранением" в Ленинграде. Письмо продают за 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что усадьбу Шуваловых снова выставят на торги.

Фото: litfund.ru