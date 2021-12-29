Усадьбу Шуваловых снова выставят на торги

Торги должны объявить в первом квартале 2022 года.

Во вторник, 25 января, пресс-секретарь "РТ-Капитал" Светлана Милорадова рассказала, что дочерняя компания "Ростеха" приняла решение снова выставить на торги усадьбу Шуваловых, сообщил портал "Городская среда Петербурга".

Усадьба располагается в Парголово и выставлялась ранее на аукцион за 366 млн рублей. Речь идет о конном дворе, доме садовника, туфовой арке, малом и большом дворцах. Объекты решили продать, поскольку владелец Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени Вологдина (ВНИИТВЧ) находится в предбанкротном состоянии и не имеет возможности их содержать.

Компании планируют привлечь профильного инвестора с соответствующими компетенциями, который смог бы взять на себя обязательства по охране и сохранению культурно-исторического объекта. Будущий владелец должен выполнить условие: развить туристический потенциал дворцово-паркового комплекса.

Торги объявит в первом квартале этого года.

Фото: citywalls.ru