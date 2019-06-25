Рудольф Фурманов раскритиковал государственные театры Петербурга

Он не понимает тех, кто требует от властей компенсаций.

Директор Театра имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов выступил с обращением, в котором раскритиковал государственные театры, работающие в Петербурге. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Сегодня многие театры буквально требуют бюджетные деньги на новые постановки. Очнитесь, господа! Какие новые постановки?! Рудольф Фурманов

Фурманов отметил, что сейчас лучше работать с уже имеющимся репертуаром. Например, в Молодежном театре на Фонтанке есть спектакль "Касатка", который идет более 20 лет.

Почему бы не обновить его и не показать по телевидению?. Рудольф Фурманов

При этом директор Театра имени Андрея Миронова поблагодарил власти Петербурга за то, что театрам сейчас можно работать, хоть и в ограниченном режиме.

Мне очень странно слышать, когда генеральный директор Театра музкомедии Юрий Шварцкопф призывает закрыть театры и платить им компенсации из бюджета. Нормальная ли ситуация?! Рудольф Фурманов

Фурманов удивляется этому требованию, так как именно театр музкомедии не закрылся даже во время блокады Ленинграда.

Фото: ВК/ ★ТЕАТР ИМЕНИ АНДРЕЯ МИРОНОВА★