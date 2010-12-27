Рудковская опубликовала фото с обвиняемым в убийстве доцентом Соколовым

Она отметила, что еще тогда Соколов пытался добиться дружбы с ее бывшим мужем.

Известная телеведущая и супруга фигуриста Евгений Плющенко Яна Рудковская опубликовала в своем телеграм-канале совместную фотографию, на которой она находится рядом с печально известным бывшим преподавателем СПБГУ Олегом Соколовым. Напомним, что он является главным подозреваемым в расчленении своей бывшей сожительницы, 24-летней Анастасии Ещенко.

Фотография датируется 2007 годом. На ней, помимо Соколова, также находятся Дима Билан, супруга известного шахматиста Анатолия Карпова - Наталья Карпова и бывший муж Рудковской Виктор Батурин.

"Честно говоря , не смотря на то что он постоянно набивался в друзья моему бывшему супругу, доказывая ему свою любовь к Наполеону. Виктор Николаевич держался от него всегда подальше. Подтверждаю . И правильно делал!", - отметила ведущая.

Напомним, что недавно состоялись похороны трагически погибшей девушки. Ее отец прокомментировал отношения дочери с Соколовым.

Фото: t.me/doveoftheworld