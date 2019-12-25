Рублю предсказали укрепление в мае

К 28 мая доллар может опуститься до 72,8 рубля.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что резких скачков курса валют в ближайшее время не ожидается. Однако, по его мнению, до июня рубль должен укрепиться. Об этом пишет "Российская газета".

"Американская статистика важна тем, что может подтвердить или приостановить общий тренд ослабления доллара в мире — это тенденция последнего времени. Доллар к пятнице (28 мая) может опуститься до 72,8 рубля, евро — до 89,4 рубля. Верхние границы актуального коридора на ближайшие дни — 74,6 рубля за доллар и 90,4 рубля за евро", — сказал эксперт.

Марк Гойхман считает, что в ближайшее время из-за изменения геополитической обстановки и повышения к рискам на финансовых площадках курс рубля в мае будет укрепляться.

Согласен с таким мнением руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он считает, что в конце мая курс доллара составит 73-75 рублей. По его мнению, рост рубля связан с подготовкой встречи президентов России и США.

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