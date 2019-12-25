Синоптик назвал причину розовых восходов и закатов в Петербурге

По словам специалиста, они связаны с похолоданием.

Последние несколько дней жители Петербурга могли любоваться яркими восходами и закатами. В утренние и вечерние часы небо над городом окрашивалось в розовые, красные и фиолетовые цвета. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, привлекающие взгляд погодные явления связаны с похолоданием.

Колесов заявил, что в город пришел антициклон, усилился ветер. Также в Северной столице наблюдается повышенное атмосферное давление. Все это стало причиной того, что восходы и закаты кажутся такими яркими.

Ранее мы писали, что антициклон принесет в Петербург 10 ноября солнечную прохладу. В этот день в городе на Неве ожидается +3...+5 градусов.

Фото: Instagram / evgen_spb77, inspo.g.c, tasha_nevskih, lohorsel