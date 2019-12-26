Роженица из Барнаула с коронавирусом родила здорового ребенка

Анализ на коронавирус у новорожденного показал отрицательный результат.

В Барнауле у женщины с коронавирусом родился здоровый младенец.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Барнауле у роженицы выявили коронавирус. 1 апреля женщина родила малыша, а 2 апреля у нее лабораторно подтвердили начличие COVID-19. Роженицу перевели в инфекционную больницу Барнаула. За младенцем ведется круглосуточное медицинское наблюдение. Для выяснения есть ли у ребенка в организме коронавирус были взяты анализы, которые показали, что у новорожденного нет коронавируса. На 10ый день жизни младенца будет повторно взят анализ на коронавирус. Малыш находится под круглосуточным строгим медицинским наблюдением.

Состояние матери оценивается медиками как средней тяжести. Женщина получает все необходимое лечение, заявляет заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова.

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