В Петербурге стартует фестиваль "Рождественский парад"

В Санкт-Петербурге с субботы, 9 декабря начинается фестиваль "Рождественский парад".

В Санкт-Петербурге 9 декабря, на сцене Дома актера впервые состоится показ спектакля в рамках XXIV Международного фестиваля негосударственных театров и театральных проектов "Рождественский парад".

Фестиваль откроет спектакль "Как дети" Театральной компании "Новый театр", которая находится в Воронеже. Общее число спектаклей. которые будут представлены на этом фестивале - 20. Театры, представляющие Северную столицу, предлагают те спектакли, которые уже успели завоевать сердца зрителей в прошедшем сезоне: это "ФевральЯ" – постановка и оформление А. Образцова – номинант высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" за работу художника в негосударственном театре (Театр "Особняк") и "Стеклянный зверинец" в постановке А. Янковского – актерский ансамбль спектакля отмечен специальным призом экспертного совета "Золотого софита" (Театральная мастерская "АСБ"). Петербургский Малый кукольный театр со спектаклем "Дон Кихот. Клоунада по Сервантесу".

Фото: "ВК" - "Международный фестиваль "Рождественский парад"