Розенбаум отказался быть кандидатом на звание почетного гражданина Петербурга

В этом году осталось 4 кандидата.

Александр Розенбаум не хочет быть кандидатов в почетные граждане Петербурга. Певец отозвал свою кандидатуру. Об этом на брифинге в Мариинском дворце сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский, передал "ЗакС.ру".

Розенбаума выдвинула общественная организация "Палата ремесел". Также среди кандидатов секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев и основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов.

Почетных граждан изберут депутаты в мае 2022 года. Выберут 1 или 2 людей. Также есть возможность не выбирать никого.

Недавно Розенбаум выступил перед раненными во время спецоперации на Украине.

Фото: Александр Розенбаум