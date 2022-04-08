Розенбаум, Гальцев и Зибров выступили перед раненными во время спецоперации на Украине

Народный артист РФ Александр Розенбаум, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев и актер театра и кино Андрей Зибров навестили пациентов Военно-медицинской академии имени Кирова. Сейчас там проходят лечение, в частности, участники спецоперации на Украине.
Артисты исполняли песни, читали стихи и рассказы.
Розенбаум отметил, что пациенты ВМедА нуждаются в нормальном психологическом климате для того, чтобы справиться с трудностями.
Поэтому для меня как для доктора — это моя обязанность, это мой долг и это моя правда, медицинская и человеческая.
Александр Розенбаум.
Юрий Гальцев пожелал пациентам скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения радости.
Андрей Зибров отметил, что выступить перед раненными — это его долг как гражданина РФ.
Видео: Минобороны РФ
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