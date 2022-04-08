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Розенбаум, Гальцев и Зибров выступили перед раненными во время спецоперации на Украине

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Артисты читали стихи и рассказы, а также исполняли песни.

Народный артист РФ Александр Розенбаум, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев и актер театра и кино Андрей Зибров навестили пациентов Военно-медицинской академии имени Кирова. Сейчас там проходят лечение, в частности, участники спецоперации на Украине.

Артисты исполняли песни, читали стихи и рассказы. 

Розенбаум отметил, что пациенты ВМедА нуждаются в нормальном психологическом климате для того, чтобы справиться с трудностями.

Поэтому для меня как для доктора — это моя обязанность, это мой долг и это моя правда, медицинская и человеческая.

Александр Розенбаум.

Юрий Гальцев пожелал пациентам скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения радости.

Андрей Зибров отметил, что выступить перед раненными — это его долг как гражданина РФ. 

Видео: Минобороны РФ

Теги: военная академия имени кирова, минобороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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