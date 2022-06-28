Розенбаум нецензурно высказался о Шнурове

Он заявил, что лидер "Ленинграда" никогда не был для него авторитетом.

Народный артист России Александр Розенбаум нецензурно высказался о лидере группы "Ленинград" Сергее Шнурове. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

По словам Розенбаума, Шнуров никогда не был для него авторитетом. Музыкант также напомнил о своей фразе про рокеров, которые остаются "рокерными до первых жигулей". Также Розенбаум процитировал свое четверостишие, в котором употребил нецензурное слово.

Бунтуют рокеры, я наблюдал не раз. До первой государственной награды. Александр Розенбаум, певец

Ранее Розенбаум высказался об отъезде Пугачевой из России.

Видео: YouTube / Осторожно: Собчак