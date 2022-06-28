Розенбаум нецензурно высказался о Шнурове

Народный артист России Александр Розенбаум нецензурно высказался о лидере группы "Ленинград" Сергее Шнурове. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".
По словам Розенбаума, Шнуров никогда не был для него авторитетом. Музыкант также напомнил о своей фразе про рокеров, которые остаются "рокерными до первых жигулей". Также Розенбаум процитировал свое четверостишие, в котором употребил нецензурное слово.
Бунтуют рокеры, я наблюдал не раз. До первой государственной награды.
Александр Розенбаум, певец
Ранее Розенбаум высказался об отъезде Пугачевой из России.
Видео: YouTube / Осторожно: Собчак
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