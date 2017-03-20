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Роструд напомнил о праздничных днях в мае и июне

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Роструд напомнил, что в мае будем отдыхать 4 дня и один день 9 мая, а в июне праздники продлятся 3 дня.

Роструд напомиинает гражданам России о сроках майских каникул и о праздничных днях в июне. "Первомай" продлится 4 дня и еще один день будем отдыхать 9 мая. В июне будем праздновать 3 дня.

Как отдыхаем в мае

Праздничные дни начнутся еще в апреле с 29 числа. За понедельник 30 апреля мы отработаем в субботу 28 апреля. В День Победы будем отдыхать 1 день 9 мая. Так как 9 мая будет среда, то никаких переносов не будет. 28 апреля и 8 мая сокращенные рабочие дни.
 

Как отдыхаем в июне

В июне перед 3-дневными праздниками нам предстоит длинная 6ти дневная рабочая неделя.

Суббота 9 июня сокращенный рабочий день, в который мы будем работать за понедельник 11 июня. Итого июньские праздники будем отдыхать три дня. Остальной июнь обычные недели.

 

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Категории: Лента новостей Новости России Общество

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