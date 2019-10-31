В 2020 году тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 3,8 %

Больше всего тарифы подорожают в Чеченской республике (на 6,5%).

Названы регионы России, где тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают больше и меньше всего. Самый большой взлет цен стоит ждать в Чеченской республике, где тарифы вырастут на 6,5 %. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

В тройке лидеров по самого сильному подорожанию тарифов находятся также Кабардино-Балкарская республика (5,4 %) и Республика Дагестан (5,2 %).

Самый низкий индекс роста платы за услуги ЖКХ предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа. В 2020 году он составит всего 2,4 %. В Петербурге тарифы подорожают не более чем на 3,8 %, в Московской области рост составит 4,1 %, а в Москве – в среднем 5 %. В среднем по стране цены на тарифы вырастут на 3,6-4,9 %.

Согласно распоряжению правительства, индексация произойдет во втором полугодии 2020 года. В этом году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: 1,7 % в январе и 2,4 % в июле.

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Видео: Youtube/ Science