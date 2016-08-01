Рост цен на жилье поднял спрос на микростудии в Петербурге

Средняя площадь квартир в городе сократилась на 11%.

Аналитики рынка недвижимости обратили внимание на то, что петербуржцы и жители Ленобласти стали массово скупать микростудии. Рост спроса на маленькие квартиры специалисты объяснили подорожанием жилой площади. Об этом пишет РБК Санкт-Петербург.

По словам экспертов, средняя площадь квартир в Петербурге сократилась на 11%. Горожане не могут купить "нормальное" жилье и отдают деньги за помещения не более 20 квадратных метров. В свою очередь застройщики уменьшают "квадраты", чтобы сохранить клиентов.

Микростудии сегодня можно найти как в центре Петербурга (например, на Васильевском острове), так и на окраинах (Рыбацкое, Колпино). Однако в таких квартирах тяжело жить даже одному, считают аналитики.

Ранее мы писали, что в Петербурге упал спрос на "первичку" после изменения льготной ипотеки.

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