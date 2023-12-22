Рост авторынка Петербурга за I квартал составил 75%

Аналитики подсчитали, что по итогам первого квартала самыми популярными автомобилями у петербуржцев стали китайские Geely, продажи которых выросли в три раза по сравнению с прошлым годом.

За I квартал текущего года в Петербурге было зарегистрировано 17 826 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 73% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Согласно данным, за март в Северной столице было продано 8163 новых автомобиля, что стало лучшим результатом для этого месяца за последние два года, как показало совместное исследование аналитического центра "Автомаркетолог" и сети дилерских центров "Прагматика", которое оказалось в распоряжении "Делового Петербурга" 18 апреля.

Аналитики подсчитали, что по итогам первого квартала самыми популярными автомобилями у петербуржцев стали китайские Geely, продажи которых выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. В марте лидером по числу продаж стала марка Haval, занимающая к концу отчётного периода второе место, а на третьем месте оказались автомобили LADA.

Также в пятёрку лидеров по количеству проданных за первый квартал машин вошли марки Сhery и Changan.

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