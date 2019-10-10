В пакистанской тюрьме три россиянки убили надзирательницу

Женщины состояли в запрещенной в РФ террористической организации.

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме "Гаддани". МИД РФ сообщает, что в отношении женщин возбуждено уголовное дело о преднамеренном убийстве.

Дипломаты РФ поддерживают связь с правоохранительными органами Пакистана. В ведомстве рассказали, что женщин задержали в октябре 2018 года. Они попытались незаконно пересечь ирано-пакистанскую границу около города Кветта с восемью детьми. Все они ожидали депортации в Россию.

Задержанные являются сторонницами запрещенной в РФ организации "Исламское государство". Границу они переходили с целью присоединения к одному из отделений боевиков.

Видео: Los Angeles Times, Demonracer2