Драка в машине произошла в Ханты-Мансийском АО.

Россиянка с криками "вези меня" попыталась избить таксиста. В социальные сети попали кадры поездки, которая произошла в Ханты-Мансийском автономном округе. Известно, что клиентка сначала оскорбляла водителя, а затем решила применить к нему физическое воздействие.

На кадрах видно, что шофер некоторое время пытается сохранить спокойствие, но пассажирка не сдавалась, чтобы вывести мужчину из себя. В ответ на агрессию женщины таксист отказался везти ее в указанный пункт назначения.

Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся, мразь. Отвезешь — и все, расходимся. Телефон свой убрал! заявила женщина после удара

Позже стало известно, что россиянка извинилась перед таксистом за возникший конфликт. Она не стала объяснять причину своего поведения.

ГИБДД хочет запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегаторами.

Видео: Telrgram/Life Shot