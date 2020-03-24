Состояние 38-летнего россиянина ухудшилось после анестезии.

Россиянин умер после пластической операции по исправлению носовой перегородки. Это случилось в московской клинике пластической хирургии. Об этом сообщается в Telegram-канале "112".

Известно, что состояние 38-летнего россиянина ухудшилось после анестезии. Он приходил в себя. После пытался вырваться, выдернул капельницу и трубку. Тогда у него остановилось сердце.

Врачи не смогли реанимировать пациента. Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения.

Ранее СМИ сообщали, что в больнице в Коммунарке умерла 69-летняя пациентка.