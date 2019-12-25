Блогер Леха Кочегар получил условный срок за призывы к массовым беспорядкам в Чите.

Россиянин признан виновным в призывах к экстремизму за стрим о закрытом кладбище. По данным "Московского комсомольца", читинского блогера Леху Кочегара (Алексея Закружного) приговорили к условному лишению свободы на срок 2 года и 3 месяца. Суд признал мужчину виновным в призывах к массовым беспорядкам и призывам к экстремистской деятельности, совершенным при помощи Интернета. Испытательный срок определен в три года. В это время фигуранту дела нельзя будет заниматься публичной деятельностью, в том числе и выкладывать ролики в онлайн.

Напомним, что уголовное дело в отношении Закружного было заведено после его весеннего стрима. В нем мужчина возмутился закрытием кладбищ в Чите. Их нельзя было посещать из-за пандемии коронавируса. В кадре мужчина заявил зрителям, что не планирует соблюдать требования властей.

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Фото: Вконтакте/Алексей Закружный

