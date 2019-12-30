Социологи узнали ожидания россиян о новом годе.

Россияне ждут от 2020 года напряженности в экономике и политике. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на результаты исследования "Левада-центра". Социологи установили, что 57% населения ждут обострения проблем в экономической сфере, а 55% - в политической.

В стране наблюдается примерное равенство по количеству тех, кто прогнозирует возможность массовых протестов, а также тех, кто настаивает на их невозможности. Эти противоположные мнения составляют 45 и 47 процентов. Две трети опрошенных заявили, что 2020 году для них и их семей окажется спокойным, лишь 28% предполагают напряженность.

Ранее Piter.tv писал о том, что почти 10% россиян намерены остаться бездетными.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

