Россияне вновь скупают лекарства, как в начале пандемии

За полгода аптеки заработали 552,1 млрд рублей.

Россияне стали скупать лекарства, как в начале пандемии коронавируса. Так, в первой половине этого года выручка аптек фактически осталась на прошлогоднем уровне. Об этом пишет "Коммерсант".

С января по июнь аптеки заработали 552,1 млрд рублей. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период в 2020 году.

По информации издания, показатели ритейлерам удалось удержать за счет роста цен на лекарства, а также из-за непрекращающегося спроса на препараты, которые используются для лечения коронавируса. При этом растут продажи через интернет.

Гендиректор сети аптек "Поларт-Фарм" Дана Алборова отметила, что покупатели в основном заказывают онлайн применяемые при COVID-19 ксарелто, клексан и арепливир.

Фото:Piter.TV