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Петербуржцы застряли в пробке на границе с Финляндией
Сегодня, 11:15
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Shdaria
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Петербуржцы застряли в пробке на границе с Финляндией

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Жители Петербурга уехали отдыхать в Финляндию, но на границе пришлось постоять несколько часов.

На весенние выходные петербуржцы решили отправиться отдыхать в Финляндию. В связи с единомышленниками, которых оказалось не мало, на границе страны образовались длинные пробки.

Утром 8 марта автомобилистам из Петербурга приходится стоять в очередях на паспортном контроле перед пунктами пропуска. ОТмечается, что дольше всего водители стоят на пересечение границы, которая находится участке "Брусничное" ("Нуйямаа"). Здесь туристы тратят в пробке более 4 часов. По словам очевидцев, очередь перед финским КПП начинается от российской границы.

Как правило, через "Брусничное" ездят шопинг-туристы в пограничный город - Лаппеенранту. Стоит отметить, что в Финляндии 8 марта все магазины работают по обычному графику. Дело в том, что этот праздник не является выходным днём.

 

Теги: граница с финляндией , новости петербург , новости спб , пробки на границе в финляндии
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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