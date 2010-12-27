Петербуржцы застряли в пробке на границе с Финляндией

Жители Петербурга уехали отдыхать в Финляндию, но на границе пришлось постоять несколько часов.

На весенние выходные петербуржцы решили отправиться отдыхать в Финляндию. В связи с единомышленниками, которых оказалось не мало, на границе страны образовались длинные пробки.

Утром 8 марта автомобилистам из Петербурга приходится стоять в очередях на паспортном контроле перед пунктами пропуска. ОТмечается, что дольше всего водители стоят на пересечение границы, которая находится участке "Брусничное" ("Нуйямаа"). Здесь туристы тратят в пробке более 4 часов. По словам очевидцев, очередь перед финским КПП начинается от российской границы.

Как правило, через "Брусничное" ездят шопинг-туристы в пограничный город - Лаппеенранту. Стоит отметить, что в Финляндии 8 марта все магазины работают по обычному графику. Дело в том, что этот праздник не является выходным днём.