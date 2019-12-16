В рейтинге стран РФ занимает 31-ое место.

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета (30,2%). Об этом сообщили "РИА Новости". Однако в некоторых странах этот показатель выше, Россия же занимает 31 позицию в рейтинге. По сравнению с 2018 годом, этот показатель снизился на один процентный пункт. В Румынии на продукты питания расходуется треть от бюджета, на Украине - половина.

Наименьшая доля приходится на жителей Люксембурга (8,4%), Голландии и Англии (10,6%), Ирландии (11,5%) и Финляндии (11,7%). Чаще всего на вредные привычки тратят средства в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).

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Видео: YouTube/Наука 2.0