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Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

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В рейтинге стран РФ занимает 31-ое место.

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета (30,2%). Об этом сообщили "РИА Новости". Однако в некоторых странах этот показатель выше, Россия же занимает 31 позицию в рейтинге. По сравнению с 2018 годом, этот показатель снизился на один процентный пункт. В Румынии на продукты питания расходуется треть от бюджета, на Украине - половина.

Наименьшая доля приходится на жителей Люксембурга (8,4%), Голландии и Англии (10,6%), Ирландии (11,5%) и Финляндии (11,7%). Чаще всего на вредные привычки тратят средства в Румынии  (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты озвучили список продуктов, вызывающих бессонницу.

Видео: YouTube/Наука 2.0

Теги: бюджет, еда, продукты питания
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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