Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке

Упрощенная система на сайте ФНС заработала с 21 мая.

Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья, земельного участка и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке. Сведения приводятся на официальном портале правовой информации. Получить такие вычеты граждане РФ смогут при помощи личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы. Им не придется заполнять налоговые декларации или собирать документы для подтверждения операции.

Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика - физического лица. пресс-служба ФНС

Чтоб получить вычет по НДФЛ, россиянин должен заполнить электронное заявление налогоплательщика на сайте ФНС. В течение месяца его проверят сотрудники ведомства. После этого денежные средства вернутся в срок до 15 дней. Ранее процедура по проверке выполнялась за три месяца, а средства возвращались за 30 дней. Действующий механизм услуги предполагает подачу формы-3 (налоговой декларации) по НДФЛ с подтверждающими документами на такое право. К новой системе потенциальные участники взаимодействия с ФНС смогут подключиться с 21 мая.

Путин одобрил упрощающий оформление налогового вычета закон.

Фото: Piter.tv