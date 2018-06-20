Россиян больше всего волнуют вопросы семьи и проблемы в личной жизни

За 3 месяца 2019 года было зафиксировано почти 1,5 миллиарда переходов по теме "семья и отношения".

Специалисты компании Segmento изучили почти 200 миллиардов просмотров веб-страниц с начала 2019 года и выяснили, что больше всего волнует россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Segmento.

Самая популярная категория – "семья и отношения". За 3 месяца 2019 года было зафиксировано почти 1,5 миллиарда переходов по этой теме. Причем вопросы беременности волнуют куда больше, чем вопросы брака. Также популярна тема, связанная с проблемами в личной жизни. Так россияне почти 8 миллионов раз "гуглили", как усыновить детей-сирот.

Помимо этого, россиян волнует здоровье и спорт. В категории "спорт" люди чаще всего интересуются футболом и хоккеем. В категории "здоровье" многие смотрят симптомы и лечение заболеваний желудка, о простуде и гриппе, а также борьбе с лишним весом.

Segmento — российская платформа, применяющая технологии машинного обучения для таргетирования цифровой рекламы.

Видео: Piter.TV