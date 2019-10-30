Россияне назвали лучшие города для переезда

Лидером признан Петербург.

Лучшим городом для переезда россияне считают Санкт-Петербург. К такому выводу пришли социологи из ВЦИОМ. В Северную столицу хотят переехать 15% опрошенных россиян, еще 8% предпочитают Москву, а 6% - Краснодар.

В целом к переезду из родного региона готовы 25% населения страны. Чаще всего за данную инициативу выступает молодежь в возрасте от 25 до 34 лет. Большая часть (61%) рассчитывает перебраться в другой город, а остальные - в сельскую местность.

Основной причиной для смены места жительства становится безработица (18%). Желание получить более высокий уровень жизни гонит из дома 15% россиян. Остальные покидают города из-за нестабильной экологической обстановки (13% опрошенных). Еще 7% надеются получить за пределами родного города хорошее образование.

Отметим, что в России наблюдается крайне низкий уровень внутренней миграции. По мнению экспертов, это положение негативно сказывается на экономике страны. Также миграция имеет ступенчатый характер. Сначала жители переезжают в районный центр, затем - в региональные центры, после - в другие города федерального значения.

Ранее Piter.tv писал о том, что социологи назвали главные страхи россиян.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv