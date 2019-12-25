Россияне начали перекладывать пенсионные накопления

К 1 июня за услугой к страховщикам обратились 32 тыс. россиян.

В первом квартале 2021 года заявлений на перевод накоплений между страховщиками подали 23,2 тыс. человек, а к 1 июня – 42 тыс. россиян. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

По информации издания, половина заявлений пришлась на возврат застрахованных лиц в ПФР. Увеличилось и число тех, кто хочет изменить один негосударственный пенсионный фонд на другой. Доля желающих выросла с 13,6% до 35,7%.

Однако не все фонды зафиксировали рост активности клиентов.

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