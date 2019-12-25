Россияне начали бронировать туры на лето

Правда, пока рассматривается только отпуск в России.

Россияне, не смотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в стране и в мире, не готовы отказываться от отпуска. Некоторые уже начали планировать свой летний отдых и бронировать турпутевки. Правда, пока рассматривается только отпуск в России. Об этом рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ломидзе отметила, что из-за ситуации с коронавирусом, пока непонятно, что и куда продавать. В туристической отрасли наблюдается спад из-за резкого снижения спроса. Она уверена, что из кризиса сфера выйдет сильно измененной, и многие компании закроются.

В настоящий момент оживленное бронирование наблюдается только на российских направлениях. По прогнозам специалистов АТОР, сезон продаж туров в другие страны может начаться к сентябрю, если рассматривать оптимистичный вариант, то в июле.

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