Россияне могут голосовать на выборах в 145 странах

Составлен список стран, в котором на время выборов будут работать избирательные участки.

Центризбирком совместно с российскими диппредставительствами за рубежом сформировал список участков, которые в день выборов президента России 18 марта откроются за пределами страны.

Россияне, живущие за границей, смогут проголосовать на выборах на 382 избирательных участках в 145 странах. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"До 26 января руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации за пределами территории РФ было образовано 382 избирательных участка на территории 145 стран, в том числе 7 избирательных участков на территории города Байконура", — отметил зампредседателя.

Активнее всего голосование пройдет в Молдавии (27 участков), в Казахстане (25 участков) и в Абхазии (16 участков).

Россияне, живущие в США, смогут проголосовать на выборах президента РФ на четырех избирательных участках, столько же участков планируется организовать на территории Украины. В Великобритании будет работать два участка, в Германии - одиннадцать, во Франции - восемь.

Также по одному избирательному участку появится в Сирии, Ливане, Омане, Иордании, Катаре, Кувейте, Аргентине и многих других странах.

