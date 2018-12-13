Россияне променяли элитный алкоголь на пиво

В самой плачевной ситуации оказался сегмент виски и коньяка.

В России понизился спрос на дорогие алкогольные напитки. Согласно исследованию Rate&Goods, передает РИА "Новости", россияне все чаще стали отдавать предпочтение пиву.

Спрос на вино, например, упал с 18,3 до 15%. В это же время спрос на пиво стремительно увеличился с 55,4 до 64,2% с конца 2018 по апрель 2019-го. Специалисты отмечают, что спрос на водку остался в тех же рамках.

Самыми уязвимыми считаются виски и коньяк. Причиной стала экономическая ситуация, вынуждающая россиян быть более бережливыми.

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