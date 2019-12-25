В октябре снизилась просрочка по другим видам кредитов по сравнению с сентябрём.

Россияне из-за второй волны пандемии стали хуже выплачивать автокредиты. В октябре сумма пропущенных платежей составила 638 миллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование бюро "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Отмечается, что объём ранней просроченной задолженности в октябре вырос на 10,6% по сравнению с октябрём. Аналитики подчёркивают, что это уже вторая волна неплатежей по автокредитам в 2020 году. Первая была зафиксирована в мае — в пик коронавирусных ограничений. Тогда объём долгов по кредитам на автомобиль выразился в сумме 672,1 миллионов рублей. Тогда количество договоров с просроченным платежом составило 37,6 тысяч. В октябре — 28,7 тысяч.

При этом в октябре снизилась просрочка по другим видам кредитов по сравнению с сентябрём: на 16,1% по кредиткам, по ссудам наличными — на 7,2%, по ипотечным кредитам — на 8,5%.

В октябре портфель банков по автомобильным кредитам увеличился на 0,3% и теперь составляет 868 миллиардов рублей.

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