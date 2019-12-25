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Россияне из-за боязни локдауна начали досрочно погашать долги
Сегодня, 12:56
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Россияне из-за боязни локдауна начали досрочно погашать долги

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За неделю в двух столицах доля досрочно погашенных займов увеличилась в среднем на 3,2%.

Микрофинансовые организации в России зафиксировали всплеск досрочных погашений займов. Как пишет Коммерсант, из-за боязни локдауна клиенты хотят снизить долговую нагрузку.

Так, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доля досрочно погашенных займов за неделю в среднем выросла до 15,2%. Чаще всего погашали займы, размер которых составила менее 15 тыс. рублей.

Сократилось и число новых заявок на получение займа. За неделю падение составило для новых клиентов 1,8%, а также 0,5% для повторных.

Эксперты считают, что люди находятся в ситуации "социальной неопределенности". Дело в том, что россияне не знают, будут ли сокращения на работе или задержка зарплаты из-за локдауна.

Фото: pixabay 

Теги: локдаун, пандемия коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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