Эксперты: россияне стали больше любить беспородных кошек и собак

Во втором квартале 2019 года дом нашли почти 12 тысяч кошек и более 5 тысяч дворняг.

Россияне стали больше любить беспородных кошек и собак. Об этом говорится в исследовании специалистов "Авито", приуроченном к Всемирному дню бездомных животных.

Во втором квартале 2019 года большой популярностью пользовалась категория "Отдам даром". Беспородные животные составили 58,9 % от всех кошек и 35,3 % от пристроенных в добрые руки собак. В итоге благодаря сервису теплый дом и хозяев нашли почти 12 тысяч беспородных кошек и более 5 тысяч дворняг. Авторы исследования отметили, что эта цифра может быть еще больше, так как в одном объявлении зачастую предлагают нескольких котят и щенков.

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